Дело Шеремета: независимые специалисты назвали экспертизу МВД неполной и необъективной, скриншот видео

https://racurs.ua/n132145-nezavisimye-specialisty-nazvali-ekspertizu-mvd-po-delu-sheremeta-nepolnoy-i-neobektivnoy-dokument.html

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Независимые специалисты назвали экспертизу Министерства внутренних дел по делу об убийстве Павла Шеремета необоснованной, неполной и необъективной.

Часть материалов из заключения специалистов обнародовала в Фейсбук юридическая компания «OK LEGAL Ореховский и Коломиец». Юристы этой компании считают, что независимая экспертиза «полностью уничтожает единственное доказательство МВД в деле — анализ походки и портретную экспертизу фигурантов дела, в частности, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко».

В компании «OK LEGAL Ореховский и Коломиец» сообщили, что их экспертизу провели специалисты-ученые, которые имеют более чем 30-летний опыт, «дорожат репутацией и независимы от МВД».

Вывод, который они сделали, таков: экспертиза МВД является неполной, необъективной и не может служить доказательством.

В частности, эксперты утверждают, что в МВД исследовали чисто двигательные характеристики лиц, изображенных на видео. Но они сами по себе не могут быть предметом психологической экспертизы. Кроме того, официальные методики такого исследования отсутствуют, психологическая экспертиза такого видеоизображения должна исследовать мимику и пантомимику.

В портретной части экспертизы выпустили целый этап методики исследования, в частности, не описано изображения, его качество, не описаны внешность и отдельные черты лица. Не указаны описательные и количественные признаки лица и его частей, изображения не приведены к одному масштабу и сравниваются с разных ракурсов, а наложенные изображения двух человек на видео на самом деле отличаются контурами.

Поэтому независимые специалисты, фамилии которых не обнародуют, назвали экспертизу от МВД не соответствуещей закону «О судебной экспертизе». Поэтому, по их мнению, она не может служить источником доказательств в деле.

В начале января сообщалось о других противоречиях в расследовании. Материалы экспертизы свидетельствуют, что рост подозреваемого Антоненко не совпадает с данными человека с камер видеонаблюдения.

Журналиста Павла Шеремета убили в Киеве 20 июля 2016 года. Его автомобиль заминировали неизвестные. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи. В декабре 2019 года полиция заявила, что задержала подозреваемых в орагнизации и исполнении преступления.