Кассетный скандал: Порошенко заступился за Гончарука, фото: facebook

https://racurs.ua/n132144-kassetnyy-skandal-poroshenko-zastupilsya-za-goncharuka.html

Ракурс

Петр Порошенко отреагировал на аудиозаписи, на которых якобы разговор премьер-министра Алексея Гончарука.

Пятый президент Украины намекнул, что к этому причастен олигарх Игорь Коломойский. Соответствующее заявление сделано в кулуарах Верховной Рады на встрече с журналистами.

Он считает, что в скандале в первую очередь заинтересована Россия. Записи политик назвал «не украинским сценарий».

В разговоре на записях зафиксирована оценка чиновников экономического блока. Публикация могла повлечь негативные тенденции в экономике страны. Политик призвал обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать рискам. По словам нардепа Порошенко, его политическая сила «Европейская солидарность» участия в «атаке» на экономическое направление правительства брать не будет.

Ранее сообщалось, что Гончарук после критических высказываний о президенте Украины Владимире Зеленском якобы подал в отставку. На записях был опубликован его разговор с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой.