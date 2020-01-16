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Ракурс
Верховная Рада. Фото: Слово и Дело

Завтра нардепы разойдутся до 4 февраля: утвержден график следующей сессии

16 янв 2020, 14:48
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Сегодня, 16 января, Верховная Рада Украины (ВР) утвердила график работы третьей сессии, которая начнет работу 4 февраля и завершится 17 июля 2020 года. За постановление № 2745 проголосовали 305 депутатов, против — 0, воздержались — 31, не голосовали 32 народных избранника.

Завтра состоится последнее пленарное заседание парламента в рамках второй сессии, а также будет проведен час вопросов к правительству, сообщается на сайте ВР.

Согласно плану, указанному в постановлении, на пленарные заседания ВР Украины отводится 12 недель, а на работу в комиссиях и депутатских группах — 7 недель. Работать народные депутаты со своими избирателями будут на протяжении 5 недель, а для проведения часа вопросов к правительству в ВР отведено 12 часов.

Согласно ст. 73 Кодекса Украины о труде, в графике учтены нерабочие и праздничные дни, а также религиозные праздники, во время которых депутаты будут отдыхать.

В графике учтен план проведения очередных сессий Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые пройдут с 20 по 24 апреля и с 22 по 26 июня 2020 года, а также частично учтен график проведения мероприятий Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в 2020 году.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский отозвал на доработку скандальный законопроект о децентрализации. Парламент несколько дней откладывал рассмотрение вопроса о направление законопроекта в Конституционный суд.

Источник: Ракурс


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