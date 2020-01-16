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Ракурс
У Зеленского сравнили зарплаты судей, фото: «24 канал»

Зарплаты судей озвучил представитель Зеленского в КСУ

16 янв 2020, 14:23
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде (КСУ) Федор Вениславский сравнил зарплаты судей Верховного суда с судьями других инстанций в Украине.

По его словам, разница составляет 300−400%. Об этом он заявил в рамках сегодняшнего заседания КСУ, на котором рассматривается представление Верховного суда по поводу отдельных положений осуществляемой в Украине судебной реформы. Трансляция слушаний осуществляется на сайте КСУ.

Так, средняя зарплата судьи Верховного суда составляет 10 тыс. евро, апелляционного суда — 3,1 тыс. евро, суда первой инстанции — 1,3 тыс. евро, отметил Вениславский.

Он отметил, что во всем мире есть различия между зарплатами судей.

Однако там они составляют 20−30%, — подчеркнул представитель президента.

Напомним, представление Верховного суда в КСУ касается, в частности, предусмотренного судебной реформой уменьшение зарплат судей.

Источник: Ракурс


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