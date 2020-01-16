Зарплаты судей озвучил представитель Зеленского в КСУhttps://racurs.ua/n132142-zarplaty-sudey-ozvuchil-predstavitel-zelenskogo-v-ksu.htmlРакурс
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде (КСУ) Федор Вениславский сравнил зарплаты судей Верховного суда с судьями других инстанций в Украине.
По его словам, разница составляет 300−400%. Об этом он заявил в рамках сегодняшнего заседания КСУ, на котором рассматривается представление Верховного суда по поводу отдельных положений осуществляемой в Украине судебной реформы. Трансляция слушаний осуществляется на сайте КСУ.
Так, средняя зарплата судьи Верховного суда составляет 10 тыс. евро, апелляционного суда — 3,1 тыс. евро, суда первой инстанции — 1,3 тыс. евро, отметил Вениславский.
Он отметил, что во всем мире есть различия между зарплатами судей.
Однако там они составляют 20−30%, — подчеркнул представитель президента.
Напомним, представление Верховного суда в КСУ касается, в частности, предусмотренного судебной реформой уменьшение зарплат судей.