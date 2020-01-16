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Сегодня проходит заседание Конституционного суда, фото: «Укринформ»

Судебная реформа: Конституционный суд рассматривает представление Верховного Суда

16 янв 2020, 11:09
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Конституционный суд (КСУ) сегодня начал рассмотрение представления Верховного суда (ВСУ) о соответствии Конституции осуществляемой в Украине судебной реформы.

Речь идет об отдельных положениях законов «О судоустройстве и статусе судей», «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» и «О Высшем совете правосудия», которые по мнению ВСУ не соответствуют Конституции. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Рассмотрение соответствующего вопроса на сегодняшнем пленарном заседании суда будет осуществляться в форме устного производства.

Видеотрансляция заседания ведется на сайте КСУ по ссылке.

Представитель Верховной Рады в КСУ народный депутат из «Слуги народа» Ольга Совгиря заявила, что КСУ фактически лишил парламент возможности ознакомиться с материалами этого дела по формальным мотивам и призвала суд перенести рассмотрение, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Отмечается, что на вопрос председателя КСУ Александра Тупицкого, было соответствующее обращение подано в установленном законом порядке, Совгиря заявила, что «привела доводы о том, что такой порядок законом не установлен».

Такой ответ очень удивил судей КСУ, — подчеркивает издание.

Судья-докладчик отметил, что были созданы все возможные условия, чтобы ознакомиться с материалами дела и любых нареканий у сторон по этому вопросу не было.

Позже суд отправился в совещательную комнату.

Напомним, ВСУ обратился в КСУ в середине ноября 2019 года. Тогда в ВСУ выразили надежду, что их представление рассмотрят в кратчайшие сроки, до того, как соответствующие изменения в законодательство начнут внедряться.


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