Судова реформа: Конституційний суд розглядає подання Верховного суду

Сьогодні відбувається засідання Конституційного суду, фото: «Украінформ»

https://racurs.ua/ua/n132123-sudova-reforma-konstytuciynyy-sud-rozglyadaie-podannya-verhovnogo-sudu.html

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Конституційний суд (КСУ) сьогодні розпочав розгляд подання Верховного суду (ВСУ) щодо відповідності Конституції здійснюваної в Україні судової реформи.

Йдеться про окремі положення законів «Про судоустрій і статус суддів», «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» та «Про Вищу раду правосуддя», котрі на думку ВСУ не відповідають Конституції. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Розгляд відповідного питання на сьогоднішньому пленарному засіданні суду здійснюватиметься у формі усного провадження.

Відеотрансляція засідання ведеться на сайті КСУ за посиланням.

Представник Верховної Ради в КСУ народний депутат зі «Слуги народу» Ольга Совгиря заявила, що КСУ фактично позбавив парламент можливості ознайомитися з матеріалами цієї справи за формальними мотивами й закликала суд перенести її розгляд, повідомляє «Судово-юридична газета».

Зазначається, що на питання голови КСУ Олександра Тупицького, чи було відповідне звернення подане у встановленому законом порядку, Совгиря заявила, що «навела доводи про те, що такий порядок законом не встановлено».

Така відповідь дуже здивувала суддів КСУ, — наголошує видання.

Суддя-доповідач зазначив, що були створені всі можливі умови, щоб ознайомитись з матеріалами справи й будь-яких нарікань у сторін з цього питання не було.

Згодом суд відправився до нарадчої кімнати.

Нагадаємо, ВСУ звернувся до КСУ в середині листопада 2019 року. Тоді у ВСУ висловили сподівання, що їхнє подання розглянуть у найкоротші строки, до того, як відповідні зміни до законодавства розпочнуть впроваджуватися.