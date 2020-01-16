Легалізація азартних ігор: Рада попередньо схвалила законопроект, фото — ЗіК

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Верховна Рада 16 січня попередньо схвалила закон про легалізацію азартних ігор. За доопрацьований законопроект № 2285-д в стінах парламенту знайшлося 260 голосів.

Депутати сьогодні повторно розглядали закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Ним передбачається, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюється спеціальним органом — Комісією з розвитку та регулювання азартних ігор, який підпорядкований уряду.

Запроваджується виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, що дозволені в Україні, а саме:

організація та проведення азартних ігор в гральних закладах казино;

організація та проведення азартних ігор казино через мережу інтернет;

організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах;

організація та проведення букмекерської діяльності через мережу інтернет;

організація та проведення ігор в залах гральних автоматів;

випуск та проведення лотерей;

організація та проведення азартних ігор в покер через мережу інтернет.

Запроваджується система онлайн моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Законопроект передбачає створення в держбюджеті спеціального фонду для підтримки медицини, спорту та культури. Для всіх видів азартних ігор встановлені вимоги щодо приміщень. Законопроектом також встановлюються обмеження щодо реклами азартних ігор, зокрема встановлюється заборона щодо зовнішньої реклами, окрім вивісок, а також встановлюються обмеження на всі інші види реклами.

19 грудня Рада скерувала на доопрацювання законопроект, спрямований на легалізацію грального бізнесу, який передбачає роботу казино виключно в п’ятизіркових готелях. Після цього Кабінет міністрів доручив поліції і Податковій службі припинити роботу гральних закладів, що працюють під виглядом лотерей.

3 січня депутати зареєстрували законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зниження ставки оподаткування на доходи від грального бізнесу до 10% від загального доходу з 18%. При цьому передбачається, що виграші в азартні ігри не обкладатимуться податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

14 січня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував підтримати в першому читанні законопроект щодо легалізації грального бізнесу.