Рада предварительно одобрила закон о легализации азартных игрhttps://racurs.ua/n132122-rada-predvaritelno-odobrila-zakon-o-legalizacii-azartnyh-igr.htmlРакурс
Верховная Рада 16 января предварительно одобрила закон о легализации азартных игр. За доработанный законопроект № 2285-д в стенах парламента нашлось 260 голосов.
Депутаты сегодня повторно рассматривали закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Им предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом — Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, которая подчинена правительству.
Вводится исчерпывающий перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно:
- организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино;
- организация и проведение азартных игр казино через сеть интернет;
- организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах;
- организация и проведение букмекерской деятельности через сеть интернет;
- организация и проведение игр в залах игровых автоматов;
- выпуск и проведение лотерей;
- организация и проведение азартных игр в покер через интернет.
Вводится система онлайн-мониторинга, что позволит осуществлять госконтроль за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных от игрового оборудования организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.
Законопроект предусматривает создание в госбюджете специального фонда для поддержки медицины, спорта и культуры. Для всех видов азартных игр установлены требования к помещениям. Законопроектом также устанавливаются ограничения по рекламе азартных игр, в частности устанавливается запрет наружной рекламы, кроме вывесок, а также устанавливаются ограничения на все другие виды рекламы.
19 декабря Рада направила на доработку законопроект, направленный на легализацию игорного бизнеса, который предусматривает работу казино только в пятизвездочных отелях. После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей.
3 января депутаты зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно снижения ставки налогообложения на доходы от игорного бизнеса до 10% от общего дохода с 18%. При этом предполагается, что выигрыши в азартных играх не будут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
14 января комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.