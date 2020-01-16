Легализация азартных игр: Рада предварительно одобрила законопроект, фото — ЗиК

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Верховная Рада 16 января предварительно одобрила закон о легализации азартных игр. За доработанный законопроект № 2285-д в стенах парламента нашлось 260 голосов.

Депутаты сегодня повторно рассматривали закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Им предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом — Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, которая подчинена правительству.

Вводится исчерпывающий перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно:

организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино;

организация и проведение азартных игр казино через сеть интернет;

организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах;

организация и проведение букмекерской деятельности через сеть интернет;

организация и проведение игр в залах игровых автоматов;

выпуск и проведение лотерей;

организация и проведение азартных игр в покер через интернет.

Вводится система онлайн-мониторинга, что позволит осуществлять госконтроль за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных от игрового оборудования организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

Законопроект предусматривает создание в госбюджете специального фонда для поддержки медицины, спорта и культуры. Для всех видов азартных игр установлены требования к помещениям. Законопроектом также устанавливаются ограничения по рекламе азартных игр, в частности устанавливается запрет наружной рекламы, кроме вывесок, а также устанавливаются ограничения на все другие виды рекламы.

19 декабря Рада направила на доработку законопроект, направленный на легализацию игорного бизнеса, который предусматривает работу казино только в пятизвездочных отелях. После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей.

3 января депутаты зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно снижения ставки налогообложения на доходы от игорного бизнеса до 10% от общего дохода с 18%. При этом предполагается, что выигрыши в азартных играх не будут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

14 января комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.