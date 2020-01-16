У Зеленського порівняли зарплати суддів, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n132142-zarplaty-suddiv-ozvuchyv-predstavnyk-zelenskogo-v-ksu.html

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Представник президента України Володимира Зеленського у Конституційному суді (КСУ) Федір Веніславський порівняв зарплати суддів Верховного суду з суддями інших інстанцій в Україні.

За його словами, різниця становить 300−400%. Про це він заявив в межах сьогоднішнього засідання КСУ, на якому розглядається подання Верховного суду з приводу окремих положень здійснюваної в Україні судової реформи. Трансляція слухань здійснюється на сайті КСУ.

Так, середня зарплата судді Верховного суду становить 10 тис. євро, апеляційного суду — 3,1 тис. євро, суду першої інстанції — 1,3 тис. євро, зазначив Веніславський.

Він зауважив, що у всьому світі є відмінності між зарплатами суддів.

Проте там вони становлять 20−30%, — наголосив представник президента.

Нагадаємо, подання Верховного суду до КСУ стосується, зокрема, передбаченого судовою реформою зменшення зарплат суддів.