Вища рада правосуддя не підтримує зміни до закону «про судоустрій», фото: pxhere

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Вища рада правосуддя не готова підтримувати зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів».

На думку фахівців, це може спричинити виникнення колізії між нормативними актами різної юридичної сили. Про це повідомляє прес-служба судової влади України.

У повідомлені йдеться, що такі зміни мають відповідати Конституції України. Недоторканість і незалежність судді гарантуються головним документом і українськими законами.

У заяві зазначається про регулювання суспільних відносин. Наявність двох або більше норм права можуть трактуватись по-різному. Це створює правову колізію та є досить поширеним явищем у правовій дійсності. Ініціатива призвести до невідповідності змін, запропонованих законопроектом № 2484, Конституції України в частині припинення повноважень судді за вчинення злочину.

Раніше Вища рада правосуддя схвалила запропоновані Зеленським зміни до організації судочинства.