Высший совет правосудия не поддерживает изменения в закон «о судоустройстве», фото: pxhere

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Высший совет правосудия не готов поддерживать изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей».

По мнению специалистов, это может вызвать коллизии между нормативными актами различной юридической силы. Об этом сообщает пресс-служба судебной власти Украины.

В сообщении говорится, что такие изменения должны соответствовать Конституции Украины. Неприкосновенность и независимость судьи гарантируются главным документом и украинскими законами.

В заявлении речь идет о регулировании общественных отношений. Наличие двух или более норм права могут трактоваться по-разному. Это создает правовую коллизию и является довольно распространенным явлением в правовой действительности. Инициатива привести к несоответствию изменений, предложенных законопроектом № 2484, Конституции Украины в части прекращения полномочий судьи за совершение преступления.

Ранее Высший совет правосудия одобрил предложенные Зеленским изменения в организации судопроизводства.