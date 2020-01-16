Угрозы нардепам: в ГПУ якобы отфутболивали заявления два месяца, фото — Укринформ

https://racurs.ua/n132140-narodnye-deputaty-zayavili-ob-ugrozah-v-gpu-yakoby-otfutbolivali-ih-dva-mesyaca.html

Ракурс

Заявления двух народных депутатов об угрозах игнорировались в Генеральной прокуратуре два месяца. Это произошло якобы из-за процесса переаттестации в Генеральной прокуратуре.

Сегодня Офис генерального прокурора сообщил в Фейсбук, что кримиминальни производства по заявлениям нардепов открыли.

Киевская местная прокуратура № 10 вчера внесла в Единый реестр досудебных расследований данные относительно заявлений. Речь идет о возможном приготовления к посягательству на жизнь нардепов в связи с государственной и общественной деятельностью.

Фамилии депутатов в ведомстве не назвали, но ранее СМИ писали, что народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова с коллегой по фракции Ольгой Стефанишиной заявляли об угрозах, которые прозвучали на заседании парламентского комитета со стороны представителя фармбизнеса.

Нардепы подали заявления в Генпрокуратуру в конце ноября 2019 года. После регистрации они попали на рассмотрение к уже бывшему заместителю начальника Департамента — начальнику управления надзора за соблюдением законов Нацполицией. Тот направил заявления к уже экс-заместителю прокурора города Киева.

Но и там обращение не рассмотрели, поскольку должностные лица именно в то время увольнялись из органов прокуратуры и, как сообщается в Офисе генпрокурора, «вероятно, не могли обеспечить должную дисциплину подчиненных относительно регистрации уголовных производств».

В ведомстве добавили, что бывший заместитель начальника департамента не прошел аттестации на перевод в Офис генпрокурора, его уволили из органов прокуратуры 24 декабря 2019 года. А экс-заместитель прокурора Киева уволен 16 декабря по собственному желанию.

Офис генпрокурора начал свою работу в Украине 2 января. Должностные оклады руководителей Офиса и областных прокуратур будут увеличены, а по итогам оценки качества работы прокуроров им начислять премии.