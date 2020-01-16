Погрози нардепам: у ГПУ нібито відфутболювали заяви два місяці, фото — Укрінформ

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Заяви двох народних депутатів про погрози ігнорувалися у Генеральній прокуратурі два місяці. Це сталося нібито через процес переатестації в Генеральній прокуратурі.

Сьогодні Офіс генерального прокурора повідомив в Фейсбук, що кримимінальні провадження за заявами нардепів відкрили.

Київська місцева прокуратура № 10 учора внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за їхніми заявами. Йдеться про можливе готування до посягання на їхнє життя у зв’язку з державною та громадською діяльністю.

Прізвища депутатів у відомстві не назвали, але раніше ЗМІ писали, що народний депутат від партії «Голос» Олександра Устинова з колегою по фракції Ольгою Стефанішиною заявляли про погрози, які прозвучали на засіданні парламентського комітету з боку представника фармбізнесу.

Нардепи подали заяви до Генпрокуратури наприкінці листопада 2019 року. Після реєстрації вони потрапили на розгляд до вже колишнього заступника начальника Департаменту — начальника управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією. Той спрямував заяви до вже екс-заступника прокурора міста Києва.

Але й там звернення не розглянули, оскільки посадовці саме звільнялись з органів прокуратури і, як повідомляються в Офісі генпрокурора, «ймовірно, не могли забезпечити належну дисципліну підлеглих щодо реєстрації кримінальних проваджень».

У відомстві додали, що колишній заступник начальника департаменту не пройшов атестацію на переведення до Офісу Генпрокурора, його звільнили з органів прокуратури 24 грудня 2019 року. А екс-заступник прокурора Києва звільнений 16 грудня за власним бажанням.

Офіс генпрокурора розпочав роботу 2 січня. Посадові оклади керівників Офісу й обласних прокуратур буде збільшено, а за підсумками оцінювання якості роботи прокурорів їм нараховуватимуть премії.