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Ракурс
Верховна Рада. Фото: Слово і Діло

Завтра нардепи розійдуться до 4 лютого: затверджено графік наступної сесії

16 січ 2020, 14:48
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Сьогодні, 16 січня, Верховна Рада України (ВР) затвердила графік роботи третьої сесії, яка розпочне роботу 4 лютого і завершиться 17 липня 2020 року. За постанову № 2745 проголосували 305 депутатів, проти — 0, утрималися — 31, не голосували 32 народних обранця.

Завтра відбудеться останнє пленарне засідання парламенту в рамках другої сесії, а також буде проведено годину запитань до уряду, повідомляється на сайті ВР.

Згідно з планом, зазначеним у постанові, на пленарні засідання ВР України відводиться 12 тижнів, а на роботу в комісіях і депутатських групах — 7 тижнів. Працювати народні депутати зі своїми виборцями будуть протягом 5 тижнів, а для проведення години запитань до уряду у ВР відведено 12 годин.

Згідно ст. 73 Кодексу України про працю, у графіку враховані неробочі та святкові дні, а також релігійні свята, під час яких депутати відпочиватимуть.

У графіку врахований план проведення чергових сесій Парламентської Асамблеї Ради Європи, які пройдуть із 20 по 24 квітня та з 22 по 26 червня 2020 року, а також частково врахований графік проведення заходів Парламентської Асамблеї ОБСЄ у 2020 році.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський відкликав на доопрацювання скандальний законопроект про децентралізацію. Парламент кілька днів відкладав розгляд питання про направлення законопроекту до Конституційного суду.

Джерело: Ракурс


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