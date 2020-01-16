Рада спрямувала скандальний закон про децентралізацію у Конституційний суд, фото — DW

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Президент України Володимир Зеленський 16 січня відкликав на доопрацювання проект закону про децентралізацію влади в Україні. Рада декілька днів відтерміновували розгляд питання про його спрямування до Конституційного суду.

Зміни до Конституції у запропонованій редакції мали докорінно перекроїти адміністративно-територіальний устрій і систему місцевого самоврядування в Україні.

Президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін. За результатами зустрічі глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання, — йдеться в офіційному повідомленні Банкової.

Для внесення змін до Конституції необхідно було, щоб парламент схвалив направлення законопроекту до КСУ. У випадку надання позитивного висновку в парламенті впродовж однієї сесії необхідно набрати 226 голосів, а на наступній — не менше 300 за цей документ. Тільки після цього стане можливим проведення перших місцевих виборів голів громад, окружних, обласних рад відповідно до реформи децентралізації.

Закон про зміни до Конституції президент України подав у Раду в грудні й профільний комітет Ради 13 січня рекомендував нардепам проголосувати за його спрямування до КСУ.

Відзначимо, що можливе ухвалення законопроекту № 2598 про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади викликало бурхливу реакцію опозиції, яка назвала децентралізацію влади в Україні фактично її централізацією.

Законопроект про децентралізацію розкритикувало й німецьке посольство в Україні. Там заявили, що зміни варто вносити зважено і якість роботи важливіша за швидкість ухвалення документа. Канадські дипломати вважають, що законопроект № 2598 обмежує демократичні процеси і Києву необхідно провести всеосяжні громадські консультації щодо нового проекту закону.