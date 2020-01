Авіакатастрофа в Ірані: чому в США прогнозують повторення подібних трагедій

Трагедії, подібні до авіакатастрофи в Ірані, можуть повторитися. Фото: Ebrahim Noroozi/AP

https://racurs.ua/ua/n132129-aviakatastrofa-v-irani-chomu-v-ssha-prognozuut-povtorennya-podibnyh-tragediy.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Тегерані українського літака внаслідок удару іранською ракетою залишається в центрі уваги зарубіжних ЗМІ. Американський журнал The Atlantic опублікував статтю The Iran Plane Crash Is the Big Story (Авіакатастрофа в Ірані — це знакова історія), в якій говориться, що подібні трагедії можуть повторюватися.

Збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані — це історична подія, яка демонструє, що в майбутньому міжнародні конфлікти можуть виходити з-під контролю і тоді будуть страждати невинні люди, пише The Atlantic.

Також авіакатастрофу МАУ називають «трагічною зноскою» в ірансько-американській війні, яка сталася всупереч бажанню обох сторін. Це, на думку автора статті, має дати зрозуміти США і Ірану, що вони не можуть до кінця контролювати розпочату ними боротьбу.

Між тим, як відзначають в The Atlantic, після авіакатастрофи лідери двох ворогуючих країн вирішили не посилювати конфлікт. Але повністю відмовлятися від війни теж не стали. У статті наголошується, що, ймовірно, адміністрація Білого дому буде посилювати санкції проти Ірану, а іранська сторона у відповідь може влаштовувати кібератаки і порушувати свої зобов’язання щодо ядерної угоди.

Як писав «Ракурс», вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що тіла загиблих українців повернуть на батьківщину приблизно 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в результаті обстрілу іранською ракетою поблизу Тегерана був збитий пасажирський літак МАУ. На борту знаходилися 176 чоловік, серед яких були 11 українців. Всі вони загинули.