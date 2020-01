Авиакатастрофа в Иране: почему в США прогнозируют повторение подобных трагедий

Трагедии, подобные авиакатастрофе в Иране, могут повториться. Фото: Ebrahim Noroozi/AP

Авиакатастрофа в Тегеране украинского самолета вследствие удара иранской ракетой остается в центре внимания зарубежных СМИ. Американский журнал The Atlantic опубликовал статью The Iran Plane Crash Is the Big Story (Авиакатастрофа в Иране — это знаковая история), в которой говорится, что подобные трагедии могут повторяться.

Сбивание самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране — это историческое событие, которое демонстрирует, что в будущем международные конфликты могут выходить из-под контроля и тогда будут страдать невинные люди, пишет The Atlantic.

Также авиакатастрофу МАУ называют «трагической сноской» в иранско-американской войне, которая произошла вопреки желанию обеих сторон. Это, по мнению автора статьи, должно дать понять США и Ирану, что они не могут до конца контролировать затеянную ими борьбу.

В то же время, как отмечают в The Atlantic, после авиакатастрофы лидеры двух враждующих стран решили не усугублять конфликт. Но полностью отказываться от войны тоже не стали. В статье отмечается, что, вероятно, администрация Белого дома будет усиливать санкции против Ирана, а иранская сторона в ответ может устраивать кибератаки и нарушать свои обязательства по ядерной сделке.

Как писал «Ракурс», вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что тела погибших украинцев вернут на родину примерно 19 января.

Напомним, 8 января в результате обстрела иранской ракетой близ Тегерана был сбит пассажирский самолет МАУ. На борту находились 176 человек, среди которых были 11 украинцев. Все они погибли.