Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Касетний скандал: Порошенко заступився за Гончарука, фото: facebook

Касетний скандал: Порошенко заступився за Гончарука

16 січ 2020, 14:51
999

Петро Порошенко відреагував на злиті у мережу аудіозаписи нібито розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

П’ятий президент України натякнув, що до цього причетний олігарх Ігор Коломойський. Відповідна заява зроблена в кулуарах Верховної Ради на зустрічі з журналістами.

Він вважає, що у скандалі в першу чергу зацікавлена Росія. Записи політик назвав «не українським сценарієм».

У розмові на записах зафіксовано оцінку чиновників економічного блоку. Публікація могла спричини негативні тенденції в економіці країни. Політик закликав забезпечити відповідну реакцію для того, щоб протидіяти ризикам. За словами нардепа Порошенка, його політична сила «Європейська солідарність» участі у «атаці» на економічний напрямок уряду брати не буде.

Раніше повідомлялось, що Гончарук після критичних висловлювань про президента України Володимира Зеленського подав у відставку. На записах було опубліковано його розмову із міністром фінансів Оксаною Маркаровою і заступником глави Нацбанку Катериною Рожковою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Незалежні фахівці назвали експертизу МВС у справі Шеремета неповною і необ'єктивною (ДОКУМЕНТ)

Незалежні фахівці назвали експертизу МВС у справі про вбивство Шеремета необґрунтованою, неповною і необ'єктивною. В мережі оприлюднили частину матеріалів з висновку незалежних фахівців, які вважають, що експертиза МВС не може слугувати доказом

Новини України
14:53

Монтаж окремих фраз для сенсації: Арахамія захищає Гончарука

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що касетний скандал, який розгорівся напередодні навколо прем'єр-міністра Олексія Гончарука, запустили спеціально, а оприлюднені аудіозаписи були змонтовані

Новини України
12:52