Касетний скандал: Порошенко заступився за Гончарука, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n132144-kasetnyy-skandal-poroshenko-zastupyvsya-za-goncharuka.html

Ракурс

Петро Порошенко відреагував на злиті у мережу аудіозаписи нібито розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

П’ятий президент України натякнув, що до цього причетний олігарх Ігор Коломойський. Відповідна заява зроблена в кулуарах Верховної Ради на зустрічі з журналістами.

Він вважає, що у скандалі в першу чергу зацікавлена Росія. Записи політик назвав «не українським сценарієм».

У розмові на записах зафіксовано оцінку чиновників економічного блоку. Публікація могла спричини негативні тенденції в економіці країни. Політик закликав забезпечити відповідну реакцію для того, щоб протидіяти ризикам. За словами нардепа Порошенка, його політична сила «Європейська солідарність» участі у «атаці» на економічний напрямок уряду брати не буде.

Раніше повідомлялось, що Гончарук після критичних висловлювань про президента України Володимира Зеленського подав у відставку. На записах було опубліковано його розмову із міністром фінансів Оксаною Маркаровою і заступником глави Нацбанку Катериною Рожковою.