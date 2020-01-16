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Касетний скандал: Порошенко заступився за Гончарука, фото: facebook
Касетний скандал: Порошенко заступився за Гончарукаhttps://racurs.ua/ua/n132144-kasetnyy-skandal-poroshenko-zastupyvsya-za-goncharuka.htmlРакурс
Петро Порошенко відреагував на злиті у мережу аудіозаписи нібито розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
П’ятий президент України натякнув, що до цього причетний олігарх Ігор Коломойський. Відповідна заява зроблена в кулуарах Верховної Ради на зустрічі з журналістами.
Він вважає, що у скандалі в першу чергу зацікавлена Росія. Записи політик назвав «не українським сценарієм».
У розмові на записах зафіксовано оцінку чиновників економічного блоку. Публікація могла спричини негативні тенденції в економіці країни. Політик закликав забезпечити відповідну реакцію для того, щоб протидіяти ризикам. За словами нардепа Порошенка, його політична сила «Європейська солідарність» участі у «атаці» на економічний напрямок уряду брати не буде.
Раніше повідомлялось, що Гончарук після критичних висловлювань про президента України Володимира Зеленського подав у відставку. На записах було опубліковано його розмову із міністром фінансів Оксаною Маркаровою і заступником глави Нацбанку Катериною Рожковою.
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