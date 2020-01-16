Справа Шеремета: незалежні фахівці назвали експертизу МВС неповною і необ’єктивною, скріншот відео

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Незалежні фахівці назвали експертизу Міністерства внутрішніх справ у справі про вбивство Павла Шеремета необґрунтованою, неповною і необ'єктивною.

Частину матеріалів з висновку фахівців оприлюднила у Фейсбук юридична компанія «OK LEGAL Ореховський та Коломієць». Правники цієї компанії вважають, що незалежна експертиза «повністю знищує єдиний доказ МВС у справі — аналіз ходи і портретну експертизу фігурантів справи, зокрема, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко».

В компанії «OK LEGAL Ореховський та Коломієць» повідомили, що їхню експертизу здійснили фахівці-науковці з криміналістичних експертиз, які мають понад 30-річний досвід, «дорожать репутацією і є незалежними від МВС».

Висновок, який вони зробили, такий: експертиза МВС є неповною, необ'єктивною і не може слугувати доказом.

Зокрема, експерти стверджують, що в МВС досліджували суто рухові характеристики осіб, зображених на відео. Але вони самі по собі не можуть бути предметом психологічної експертизи. Крім того, офіційні методики такого дослідження відсутні, справжня психологічна експертиза такого відеозображення мала б досліджувати міміку та пантоміміку.

У портретній частині експертизи випустили цілий етап з методики дослідження, зокрема, не описано зображення, його якість, не описано зовнішність та окремі риси обличчя. Не вказані й описові та кількісні ознаки обличчя та його частин, зображення не приведені до одного масштабу та порівнюються з різних ракурсів, а накладені зображення двох осіб на відео насправді відрізняються контурами.

Тому незалежні фахівці, прізвища яких не оприлюднюють, назвали експертизу від МВС такою, що не відповідає закону «Про судову експертизу». Тому, на їх думку, вона не може слугувати джерелом доказів у справі.

На початку січня повідомлялося про інші суперечності у розслідуванні. Матеріали експертизи свідчать, що зріст підозрюваного Антоненка не співпадає з даними чоловіка з камер відеоспостереження.

Журналіста Павла Шеремета було вбито в Києві 20 липня 2016 року. Його автомобіль замінували невідомі. Від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги. У грудні поліція заявила, що затримала підозрюваних в орагнізації та виконанні злочину.