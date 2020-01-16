Слежение за Йованович: Нацполиция открыла уголовные производства

Мари Йованович, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n132147-slejenie-za-yovanovich-nacpoliciya-otkryla-ugolovnye-proizvodstva.html

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Национальная полиция открыла уголовные производства в связи с возможной незаконной слежкой не территории Украины бывшим послом США Мари Йованович.

Соответствующее решение было принято после анализа данных, опубликованных 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США, сообщает пресс-служба МВД.

Комитет по разведке Конгресса тогда опубликовал заметки и другие документы, в которых содержались сведения о том, что во время пребывания Йованович на должность посла США в Украине за ней якобы незаконно следили и могли вмешиваться в работу ее электронных гаджетов по заказам граждан Соединенных Штатов.

В МВД отмечают, что позицией Украины является невмешательство во внутриполитические дела США, однако в обнародованных записях есть сведения о возможном нарушении украинского законодательства и международных договоров о защите прав дипломатов.

Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории, — подчеркивают в МВД.

Отрыты уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса.

Отмечается, что глава МВД Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в соответствующем расследовании.

Напомним, Йованович упоминалась в опубликованных недавно в Конгрессе США показаниях Льва Парнаса, бизнес-партнера адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.