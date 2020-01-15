Импичмент Трампа: в США обнародовали переписку партнера Джулиани с украинскими политиками, фото — Фокус

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В Конгрессе США обнародовали важные документы, касающиеся импичмента президента США Дональда Трампа. Комитет по вопросам разведки Палаты представителей разместил на своем сайте свидетельства Льва Парнаса, бизнес-партнера адвоката Трампа Руди Джулиани.

В документах Парнаса говорится, в частности, об указании заставить Зеленского объявить о расследовании дела Джо Байдена, организацию в Киеве слежения за экс-послом США в Украине Мари Йованович. Отдельная папка документов касается переписки Парнаса с самым Джулиани и с рядом украинских политиков, в частности, главой СБУ Иваном Бакановым, главой МВД Арсеном Аваковым, бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, помощником президента Андреем Ермаком и олигархом Игорем Коломойским.

Все эти показания передали в Сенат США, где в ближайшее время рассмотрят дело об импичменте Трампа.

Материалы Парнаса — это записи телефонных звонков и копии переписки. Часть документов не обнародуют, поскольку они содержит персональные данные. Некоторые из записей сделаны на листах отеля Ritz-Carlton в Вене, в котором Парнас встречался с украинскими политиками.

Например, на таких бланках есть записи: «заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать», «наладь общения с Зеленским без Пинчука и Коломойского».

Если верить переписке Парнаса, то в начале мая 2019 года он несколько раз пытался установить связь с главой СБУ Иваном Бакановым, чтобы организовать встречу президента Зеленского с личным адвокатом Трампа Джулиани.

Парнас также контактировал с помощником Зеленского Сергеем Шефиром и 11 мая тот виделся с партнером Джулиани в ресторане «Прага». Но впоследствии Шефир перестал выходить на связь.

Переписка Парнаса с министром внутренних дел Арсеном Аваковым началась в середине апреля 2019 года. Во время визита Зеленского на Генассамблею ООН Парнас был на связи с помощником президента Андреем Ермаком, а осенью 2019 года переписывался с Игорем Коломойским.

Впрочем, чаще всего Парнас общался с экс-генпрокурором Луценко. Тот жаловался американцу на Мари Йованович, а Парнас попросил Луценко назвать фамилии лиц, против которых Йованович якобы просила не проводить расследование. Экс-генпрокурор назвал в этом контексте нардепов Сергея Лещенко и Мустафу Найема, а также руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

Луценко также отчитался о том, что расследование по делу руководителя компании Burisma Николая Злочевского «успешно движется», но жаловался на то, что в США «не могут снять одну дуру» (очевидно, речь шла о Йованович).

Напомним, что Парнаса в одном из своих интервью Коломойский называл «аферистом», который находится под расследованием в США.