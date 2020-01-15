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Імпічмент Трампа: у США оприлюднили листування партнера Джуліані з українськими політиками, фото — Фокус

Стеження за Йовановіч та листування із українськими політиками: у США оприлюднили свідчення партнера Джуліані (ФОТО)

15 січ 2020, 09:15
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У Конгресі США оприлюднили важливі документи, які стосуються імпічменту президента США Дональда Трампа. Комітет із питань розвідки Палати представників розмістив на своєму сайті свідчення Льва Парнаса, бізнес-партнера адвоката Трампа Руді Джуліані.

У документах Парнаса йдеться, зокрема, про вказівку змусити Зеленського оголосити про розслідування справи Джо Байдена, організацію в Києві стеження за екс-послом США в Україні Марі Йованович. Окрема тека документів стосується листування Парнаса з самим Джуліані і з низкою українських політиків, зокрема, главою СБУ Іваном Бакановим, очільником МВС Арсеном Аваковим, колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, помічником президента Андрієм Єрмаком і олігархом Ігорем Коломойським.

Усі ці свідчення передали в Сенат США, де найближчим часом мають розглядати справу про імпічмент Трампа.

Матеріали Парнаса — це записи телефонних дзвінків і копії листування. Частину документів не оприлюднюють, оскільки вони містить персональні дані. Деякі із записів зроблені на аркушах із готелю Ritz-Carlton у Відні, у якому Парнас зустрічався із українськими політиками.

Наприклад, на таких листках є записи: «змусь Зеленського оголосити, що справу Байдена будуть розслідувати», «налагодь спілкування із Зеленським без Пінчука і Коломойського».

Якщо вірити листуванню Парнаса, то на початку травня 2019 року він декілька разів намагався встановити зв’язок із головою СБУ Іваном Бакановим, щоб організувати зустріч президента Зеленського із особистим адвокатом Трампа — Джуліані.

Імпічмент Трампа: у США оприлюднили листування партнера Джуліані з українськими політиками, фото — intelligence.house.gov

Імпічмент Трампа: у США оприлюднили листування партнера Джуліані з українськими політиками, фото — intelligence.house.gov

Парнас також контактував з помічником Зеленського Сергієм Шефіром й 11 травня той бачився із партнером Джуліані у ресторані «Прага». Але згодом Шефір припинив виходити на зв’язок.

Листування Парнаса із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим розпочалося в середині квітня 2019 року.

Під час візиту Зеленського на Генасамблею ООН Парнас був на зв’язку з помічником президента Андрієм Єрмаком, а восени 2019 року переписувався з Ігорем Коломойським.

Імпічмент Трампа: у США оприлюднили листування партнера Джуліані з українськими політиками, фото — intelligence.house.gov

Утім, найбільше Парнас спілкувався із екс-генпрокурором Луценком. Той скаржився американцю на Марі Йованович, а Парнас попросив Луценка назвати прізвища осіб, проти яких Йованович нібито просила не проводити розслідування. Екс-генпрокурор назвав у цьому контексті нардепів Сергія Лещенка та Мустафу Найєма, а також керівника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Луценко також звітував про те, що розслідування у справі керівника компанії Burisma Миколи Злочевського «успішно рухається», але скаржився на те, що у США «не можуть зняти одну дурепу» (вочевидь, йшлося про Йовановіч).

Нагадаємо, що Парнаса в одному зі своїх інтерв’ю Коломойський називав «аферистом», який перебуває під розслідуванням у США.

Джерело: Ракурс


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