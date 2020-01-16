Погода в Украине 17 января будет солнечно и ясно, фото: pixnio

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Погода в Украине будет оставаться стабильной.

В некоторых областях днем температура повысится выше 0 градусов, в ночные часы возможен мороз. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По словам метеорологов, погодные условия не порадуют граждан в ближайшие дни настоящей суровой зимой и снегопадами. 17 января над страной расположится новый антициклон, который принесет с собой ясную и сухую погоду.

В большинстве регионов осадков не прогнозируют. Температура воздуха в ближайшую ночь составит 0−5 градусов мороза, днем ожидается 0−5 градусов тепла.

В украинской столице погода будет сухой, ночью 0−2 мороза, днем 2 + 4 градуса. Геомагнитная активность будет демонстрировать низкие показатели.

Синоптик Наталья Диденко рассказала об активности антициклона Dirk. Она считает, что наступил период южных ветров, то есть теплых направлений.

Ранее Европарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата в Европе. В документе сказано о необходимости внедрить бюджетные и законодательные предложения, которые ограничат глобальное потепление на уровне ниже 1.5 ° C.