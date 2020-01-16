Стало известно, когда выйдет спин-офф «Игры престолов». Фото: HBO

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Ракурс

«Игра престолов», всемирно известный фэнтези-сериал НВО, получит приквел — сериал «Дом дракона» (House of Dragon) о династии Таргариенов. Он выйдет на американском телеканале в 2022 году, но точная дата премьеры первого сезона неизвестна.

В новом сериале главная сюжетная линия будет посвящена правлению дома Таргариенов. Действие будет происходить за 300 лет до событий, отображенных в «Игре престолов», рассказал программный директор HBO Кейси Блойс, передает Variety.

Сценаристами сериала станут автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин и Райан Кондал. Сюжет будет основан на книге Мартина «Пламя и кровь».

Режиссером спин-оффа станет Мигель Сапочник — британец, который снял несколько серий «Игры престолов» и даже получил премию «Эмми» за одну из них.

Ранее телеканал HBO планировал снять еще один спин-офф, действия которого разворачивались бы за тысячи лет до событий основной киносаги. Главную роль должна была исполнить Наоми Уоттс, однако в итоге продюсеры отказались от этой идеи.

Как известно, действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире в период, напоминающий средневековье. В сериале несколько сюжетных линий, множество персонажей и присутствуют фантастические существа — драконы. Для сериала придумали и собственные языки: дотракийский и валирийский.