Зеленского повторно пригласили посетить Великобританию

Владимир Зеленский. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n132158-zelenskogo-povtorno-priglasili-posetit-s-oficialnym-vizitom-velikobritaniu.html

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Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от британских властей в ближайшее время посетить с официальным визитом Великобританию.

Предложение прозвучало во время сегодняшней встречи министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко со своим британским коллегой Домиником Раабом. Это повторное приглашение британских властей, сообщил Пристайко в Twitter.

Министр заявил, что Рааб пригласил Зеленского уже в ближайшее время посетить Великобританию, чтобы обсудить ряд вопросов о сотрудничестве между странами после Brexit.

Рааб подчеркнул, что позиция Великобритании относительно поддержки Украины остается неизменной и Британия готова провести обучение еще тысячи украинских военнослужащих.

Во время встречи также обсуждался вопрос сотрудничества в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла в Иране 8 января.

Необходимо напомнить, что экс-премьер Великобритании Тереза Мей уже приглашала Зеленского посетить Британию, однако вскоре Мей ушла в отставку и визит президента Украины не состоялся.