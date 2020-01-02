РФ удерживает в тюрьмах 89 фигурантов «крымских дел». Фото: Страна

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Российская Федерация удерживает за решеткой по меньшей мере 89 фигурантов «крымских дел».

Большинство из них — это крымские татары, которые были осуждены российскими судами или подконтрольными Москве судами в оккупированном Крыму. Таких насчитывается 65 человек. Об этом сообщил председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник в Faceboоk.

Среди этих людей есть фигуранты так называемого «дела Хизб ут-Тахрир», которых РФ обвиняет в терроризме. Также это вымышленные диверсанты и активисты.

Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, преимущественно крымских татар, которые проходят по так называемому «делу Хизб ут-Тахрир», их обвиняют в террористических статьях. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в этом году. Также есть так называемые «украинские диверсанты», — отметила Скрыпник.

По словам правозащитницы, права этих людей грубо нарушаются, поскольку доказательства их вины были сфальсифицированы, и они незаконно находятся за решеткой.

Напомним, 25 декабря подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил, что украинский активист Олег Приходько останется в СИЗО до 10 февраля 2020 года. Оккупанты держат Приходько в камере «двойке», за политзаключенным ведеться круглосуточное видеонаблюдение.