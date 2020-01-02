РФ утримує у в'язницях 89 фігурантів «кримських справ». Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n131572-rosiya-utrymuie-u-v-yaznycyah-89-figurantiv-krymskyh-sprav-pravozahysnyky.html

Ракурс

Російська Федерація утримує за ґратами щонайменше 89 фігурантів «кримських справ».

Більшість із них — це кримські татари, які були засуджені російськими судами чи підконтрольними Москві судами в окупованому Криму. Таких налічується 65 осіб. Про це повідомив голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник у Faceboоk.

Серед цих людей є фігуранти так званої «справи Хізб ут-Тахрір», яких РФ звинувачує в тероризмі. Також це вигадані диверсанти та активісти.

Серед них є і кримські татари, й українці. Щонайменше 65 людей, переважно кримських татар, які проходять у так званій «справі Хізб ут-Тахрір», їх звинувачують у терористичних статтях. Якщо говорити про українців, то серед них, наприклад, активіст Олег Приходько, який був затриманий цього року. Також є так звані «українські диверсанти», — зазначила Скрипник.

За словами правозахисниці, права цих людей грубо порушуються, оскільки докази їхньої вини були сфальсифіковані й вони незаконно перебувають за ґратами.

Нагадаємо, 25 підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив, що український активіст Олег Приходько залишиться у СІЗО до 10 лютого 2020 року. Окупанти тримають Приходька в камері «двійці», за політв’язнем проводять цілодобове відеоспостереження.