На Закарпатье чиновник украл 1 млн грн на ремонте дорог. Фото: konkurent.in.ua

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В Закарпатской области председатель поселкового совета украл 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в регионе.

Правоохранители установили, что руководитель органа местного самоуправления, в сговоре с директором частного предприятия, организовали схему хищения денег, которые были предназначены на обустройство автомобильных дорог. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма оказанных услуг была завышена почти на 1 млн грн, которые были присвоены участниками аферы.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаевском городском совете в коррупционных действиях разоблачили руководителя управления. Чиновник погорел на получении и передаче 30 тыс. грн неправомерной выгоды.