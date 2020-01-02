На Закарпатті чиновник вкрав 1 млн грн на ремонті доріг. Фото: konkurent.in.ua

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У Закарпатській області голова селищної ради вкрав 1 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг в регіоні.

Правоохоронці встановили, що керівник органу місцевого самоврядування, у змові з директором приватного підприємства, організували схему розкрадання грошей, які були призначені на облаштування автомобільних шляхів. Про це 2 січня повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Посадовець свідомо затвердив недостовірні відомості у актах виконаних робіт та забезпечив їх оплату. Сума наданих послуг була завищена майже на 1 млн грн, які були привласнені учасниками оборудки.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього. Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді в корупційних діях викрили керівника управління. Посадовець погорів на отриманні та передачі 30 тис. грн неправомірної вигоди.