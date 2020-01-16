Проти Олега Приходька порушили нову кримінальну справу. Фото: investigator.org.ua

https://racurs.ua/ua/n132162-okupanty-v-krymu-porushyly-novu-kryminalnu-spravu-proty-aktyvista-pryhodka.html

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Федеральна служба безпеки Росії в окупованому Криму порушила ще одну кримінальну справу проти українського активіста Олега Приходька.

Окупанти звинувачують українця у начебто незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин (ч. 1 ст. 222.1 Кримінального кодексу Російської Федерації). Про це 16 січня заявив адвокат активіста Назим Шейхмамбетов, передає видання «Грати».

За словами захисника, його ознайомили з результатами експертиз, а також «ознайомили з постановою про порушення ще однієї кримінальної справи стосовно Приходька за підозрою у скоєнні ним злочину, передбаченого статтею про незаконне придбання і зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв».

Нагадаємо, 9 жовтня окупанти увірвалися в будинок Приходька в місті Саки й затримали активіста. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що в гаражі у Приходька нібито виявили «готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій».

Проти затриманого українця силовики порушили кримінальну справу за статтями КК Росії, що передбачає відповідальність за приготування до теракту і незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня продовжив арешт Приходьку до 10 лютого 2020 року.