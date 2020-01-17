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Заседание ВРУ. Фото: Укринформ

Рада слушает главу МИД Пристайко и рассматривает изменения в Уголовный кодекс Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)

17 янв 2020, 10:54
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В Верховной Раде 17 января должен был состояться час вопросов к правительству, но сегодня премьер-министр Алексей Гончарук не появится в сессионном зале. Вместо него в парламент придет министр иностранных дел Вадим Пристайко, который будет отвечать на вопросы нардепов.

Парламент рассмотрит законопроект № 2513 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом». Также планируется рассмотрение проекта закона № 1208−2 «О Бюро финансовых расследований». Об этом говорится в повестке дня, которая опубликована на веб-странице парламента.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроект № 0856 «О сельскохозяйственной кооперации», законопроект № 2126 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для потребностей населения».

В первом чтении — законопроект № 1111 «О финансовом лизинге», № 1109 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона Украины «О потребительском кредитовании», № 2315 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного суда Украины относительно обжалования определения суда о продлении срока содержания под стражей».

Напомним, 17 января Верховная Рада предварительно 260 голосами приняла закон № 2285-п «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Документ предусматривает, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, которая подчиняется Кабинету министров.

Источник: Ракурс


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