Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n132193-otstavka-goncharuka-zelenskiy-ne-budet-podpisyvat-zayavlenie-premera-shulyak.html

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Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать недавно поданное заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Он только может представить его на рассмотрение в парламент. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила представитель правительства в парламенте Елена Шуляк, сообщают УНН.

По ее словам, Гончарук принял решение подать заявление об отставке президенту, поскольку считает себя частью президентской команды, чтобы «снять все вопросы, касающиеся доверия».

Владимир Зеленский может рассмотреть это заявление и подать представление уже непосредственно на парламент. Конечно, он не будет подписывать это заявление, — подчеркнула Шуляк.

Сегодня Гончарук в своем Фейсбуке сообщил, что подал президенту заявление об отставке. Получение этого заявления также подтвердили в Офисе президента.

Напомним, вечером 15 января в интернете появились аудиозаписи якобы разговоров Гончарука с топ-чиновниками. На них человек с голосом, похожим на голос Гончарука, заявляет, что Зеленский не понимает экономических процессов в стране.