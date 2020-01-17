Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n132193-vidstavka-goncharuka-zelenskyy-ne-pidpysuvatyme-zayavu-premiera-shulyak.html

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Президент України Володимир Зеленський не підписуватиме нещодавно подану заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Він лише може подати її на розгляд до парламенту. Про це в кулуарах Верховної Ради заявила представник уряду в парламенті Олена Шуляк, повідомляють УНН.

За її словами, Гончарук ухвалив рішення подати заяву про відставку президентові, оскільки вважає себе частиною президентської команди, щоб «зняти всі питання, які стосуються довіри».

Володимир Зеленський може розглянути цю заяву і подати подання вже безпосередньо на парламент. Звичайно, він не буде підписувати цю заяву, — наголосила Шуляк.

Сьогодні Гончарук у своєму Фейсбуці повідомив, що подав президентові заяву про відставку. Отримання цієї заяви також підтвердили в Офісі президента.

Нагадаємо, ввечері 15 січня в інтернеті з’явилися аудіозаписи нібито розмов Гончарука з топ-чиновниками. На них людина з голосом, схожим на голос Гончарука, заявляє, що Зеленський не розуміє економічних процесів в країні.