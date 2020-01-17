Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Відставка Гончарука: Зеленський не підписуватиме заяву прем'єра — Шуляк

17 січ 2020, 10:46
999

Президент України Володимир Зеленський не підписуватиме нещодавно подану заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Він лише може подати її на розгляд до парламенту. Про це в кулуарах Верховної Ради заявила представник уряду в парламенті Олена Шуляк, повідомляють УНН.

За її словами, Гончарук ухвалив рішення подати заяву про відставку президентові, оскільки вважає себе частиною президентської команди, щоб «зняти всі питання, які стосуються довіри».

Володимир Зеленський може розглянути цю заяву і подати подання вже безпосередньо на парламент. Звичайно, він не буде підписувати цю заяву, — наголосила Шуляк.

Сьогодні Гончарук у своєму Фейсбуці повідомив, що подав президентові заяву про відставку. Отримання цієї заяви також підтвердили в Офісі президента.

Нагадаємо, ввечері 15 січня в інтернеті з’явилися аудіозаписи нібито розмов Гончарука з топ-чиновниками. На них людина з голосом, схожим на голос Гончарука, заявляє, що Зеленський не розуміє економічних процесів в країні.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Парламент звільнив Яременка з посади голови комітету

Український парламент під час сьогоднішнього засідання звільнив нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Новини України
13:03

Заява Гончарука про відставку не вплинула на курс гривні

Незважаючи на заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку курс національної валюти продовжує зміцнюватися і на міжбанківському валютному ринку сьогодні склав 24,14 грн за один долар

Новини України
12:28

«Не туди подав»: у соцмережах кепкують з Гончарука, який пішов із заявою про відставку до Зеленського замість Ради (ФОТО)

Прем'єр Олексій Гончарук передав свою заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському. Разом з тим, главі уряду нагадали, що відповідно до закону про Кабінет міністрів, така заява подається голові Верховної Ради й розглядається парламентом

Новини України
10:45