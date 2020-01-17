Засідання ВРУ. Фото: Укрінформ

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У Верховній Раді 17 січня мала відбутися година запитань до уряду, але сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук не з’явиться у сесійні залі. Замість нього в парламент прийде міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який відповідатиме на запитання нардепів.

Парламент розгляне законопроект № 2513 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою». Також планується розгляд проекту закону № 1208−2 «Про Бюро фінансових розслідувань». Про це йдеться у порядку денному, який опублікований на веб-сторінці парламенту.

У другому читанні парламентарі розглянуть законопроект № 0856 «Про сільськогосподарську кооперацію», законопроект № 2126 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб населення».

У першому читанні — законопроект № 1111 «Про фінансовий лізинг», № 1109 «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону України «Про споживче кредитування», № 2315 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою».

Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада попередньо 260 голосами схвалила закон № 2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Документ передбачає, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюється Комісією з розвитку та регулювання азартних ігор, який підпорядкований Кабінету міністрів.