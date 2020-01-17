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Ракурс
На Полтавщине чиновники украли 30 млн грн на ремонте школ и больниц. Фото: Народная правда

На Полтавщине чиновники украли 30 млн грн на ремонте школ и больниц

17 янв 2020, 11:37
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Чиновники присвоили более 30 млн грн бюджетных средств во время выполнения ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы Полтавщины.

Установлено, что владельцы коммерческих структур по сговору с должностными лицами обеспечили «освоения» подконтрольными фирмами более 150 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонты и реконструкцию государственных учреждений. Работы в больницах и школах осуществлялись по заказу распорядителей бюджетных средств Полтавской облгосадминистрации и исполнительного комитета Полтавского городского совета. Об этом 17 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Дельцы намеренно искусственно завышали стоимость строительных материалов и выполненных работ. Стройматериалы фиктивно покупались на подконтрольных чиновникам фирмах-прокладках. А для того, чтобы присвоить средства, злоумышленники зарегистрировали ряд подконтрольных коммерческих структур. Чиновники сумели вывести и конвертировать в наличные более 22 млн грн.

Закупка товаров в подконтрольных коммерческих структур по стоимости, которая в среднем на 30−40% выше рыночной, привела к нанесению ущерба бюджету почти на 10 млн грн, — заявили в спецслужбе.

Следователи начали уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, включая чиновников госучреждений, причастных к противоправному механизму.

Напомним, в Закарпатской области председатель поселкового совета украл 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в регионе. Правоохранители установили, что руководитель органа местного самоуправления, в сговоре с директором частного предприятия, организовали схему хищения денег.

Источник: Ракурс


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