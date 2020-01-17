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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Al Jazeera

Трамп, Парнас и Насиров: адвокат бизнесмена опубликовал видео встречи его подзащитного с президентом США

17 янв 2020, 11:47
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Адвокат американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса Джозеф Бонди опубликовал видео, которое, по его словам, свидетельствует, что Трамп был знаком с его подзащитным.

На видеоролике продолжительностью 14 секунд якобы запечатлена встреча Трампа с Парнасом и бывшим главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым. Об этом Бонди утверждает в сообщении на своей странице в Твиттере.

По словам Бонди, эта встреча якобы состоялась в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида в декабре 2016 года (то есть, уже после его победы на президентских выборах, но еще до инаугурации).

Также на видео присутствуют другие люди. Узнать, о чем они говорят, невозможно, поскольку на видеозапись наложена музыка.

Трамп отрицает, что он знаком с Парнасом. Однако последний, в недавнем интервью американским СМИ обвинил Трампа во лжи по поводу того, заявил, что они якобы не знакомы.

Парнаса и еще одного бизенсмена — Игоря Фурмана арестовали в октябре прошлого года в США. Их обвиняют в нарушениях в сфере лоббистской деятельности — попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве, на которой она находилась с 2016 по 2019 годы, в интересах одного из украинских чиновников.

Также считается, что Парнас мог выполнять в Украине поручения адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Напомним, в Конгрессе США недавно в рамках расследования импичмента Трампа обнародовали копии переписки Парнаса. В частности, в обнародованных материалах есть свидетельства, что он пытался организовать встречу Зеленского с Джулиани.

Источник: Ракурс


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