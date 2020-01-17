Прослуховування Гончарука: СБУ почала розслідування

Нарада представників Кабміну і Національного банку України. Фото: НБУ

https://racurs.ua/ua/n132221-prosluhovuvannya-goncharuka-sbu-pochala-rozsliduvannya.html

Ракурс

Прослуховування наради представників Кабміну і Національного банку України, яка відбулася 16 грудня 2019 року, буде розслідуватися Службою безпеки України (СБУ).

Про відкриття кримінального провадження за даним фактом повідомив генеральний прокурор України Руслан Рабошапка, пишуть «Українські новини».

Як відомо, увечері 15 січня в інтернеті з’явився аудіозапис наради Гончарука нібито із заступником голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як зрозуміліше пояснити президенту України Володимиру Зеленському ситуацію, яка склалася в економіці країни.

У ході розмови Гончарук досить різко висловився щодо рівня економічної грамотності Зеленського, а також заявив, що він сам є «повним профаном в економіці».

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський доручив за два тижні розшукати того, хто зробив ці записи, а також наказав забезпечити захист інформації, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.