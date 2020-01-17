Олексій Гончарук. Фото: Deutsche Welle

https://racurs.ua/ua/n132212-zvilnennya-goncharuka-arahamiya-stverdjuie-scho-prezydent-pomyluie-premier-ministra-foto.html

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Звільнення прем'єр-міністра Олексія Гончарука стало однією із основних тем розмов депутатів. Думки слуг народу щодо того, звільнить або помилує Гончарука президент, розділилися.

Журналістам вдалося роздобути фотознімки листування деяких нардепів по телефону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп від «Слуги народу» Анатолій Драбовський обговорює у листуванні заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. На знімку можна побачити повідомлення такого змісту: «Арахамія нас запевнив, що президент його помилує".

Глава Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова із «Слуги народу» листувалася із Гончаруком. Третьякова написала прем'єр-міністру: «Ми ЗА тебе», на що Гончарук відповів: «У тобі я не сумніваюся. Питання хто МИ». Третьякова відповіла коротко: «70−80». Треба думати, що мова йде про кількість депутатів.