Відставка Гончарука: що про це думають нардепи. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n132202-probachyty-ne-mojna-zvilnyty-scho-kajut-pro-vidstavku-goncharuka-nardepy.html

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, заявив сьогодні вранці, що подав у відставку. Але це всього-на-всього зрежисована гра, вважають у фракції «Слуга народу».

Про те, що відставка Гончарука не планувалася, свідчить подача заяви прем'єр-міністром прямо президенту Володимиру Зеленському, хоча, згідно з законом, повідомлення про звільнення мало бути подано на розгляд Верховної Ради, пише Liga.net із посиланням на джерело в керівництві фракції.

Співрозмовник видання додав, що йому ця історія нагадує «звільнення» глави Офісу президента Андрія Богдана. Та ситуація свого часу також зумовила резонанс у суспільстві, але ніякого звільнення насправді не відбулося.

Подібну заяву зробили й у фракції «Голос». Там вважають, що нині заява про відставку Гончарука не має жодних правових наслідків. Водночас вчинок прем'єр-міністра, який подав заяву президенту, а не Верховній Раді, свідчить про неповагу до конституційного ладу в країні та нехтування принципами парламентсько-президентської республіки.

Спроби показати відповідальність у першу чергу перед президентом — це спроби послабити парламентаризм, це неповага до закону, — йдеться в заяві «Голосу».

Водночас глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що парламент готовий проголосувати за відставку Гончарука, коли його заяву схвалить президент.

Зазначимо, що в п’ятницю, 17 січня, в парламенті мала відбутися година запитань до Кабміну, проте Гончарук з’явився на неї з запізненням і виступив із хвилинною заявою. Під вигуки «Ганьба» й оплески прем'єр залишив сесійну залу Ради, не відповівши на запитання нардепів.

Додамо, що згідно зі ст. 15 закону «Про Кабінет міністрів України», прем'єр-міністр країни може подати заяву про відставку на розгляд парламенту. Верховна Рада має розглянути цю заяву впродовж десяти днів. Разом із прем'єр-міністром у відставку йдуть і всі міністри.

Раніше сьогодні Гончарук передав заяву про свою відставку Зеленському. Те, що до Ради офіційно не надходила заява прем'єра, заявив із трибуни спікер Дмитро Разумков.