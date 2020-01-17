Отставка Гончарука: что об этом думают нардепы. Фото: kmu.gov.ua

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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, заявил сегодня утром, что подал в отставку. Но это всего лишь срежиссированная игра, считают во фракции «Слуга народа».

О том, что отставка Гончарука не планировалась, свидетельствует подача заявления премьер-министром прямо президенту Владимиру Зеленскому, хотя, согласно закону, уведомление об увольнении должно было быть подано на рассмотрение Верховной Рады, пишет Liga.net со ссылкой на источник в руководстве фракции.

Собеседник издания добавил, что ему эта история напоминает «увольнение» главы Офиса президента Андрея Богдана. Та ситуация в свое время также вызвала резонанс в обществе, но никакого увольнения на самом деле не произошло.

Подобное заявление сделали и во фракции «Голос». Там считают, что заявление об отставке Гончарука не имеет никаких правовых последствий на данный момент. При этом поступок премьер-министра, который подал заявление президенту, а не Верховной Раде, свидетельствует о неуважении к конституционному строю в стране и пренебрежении принципами парламентско-президентской республики.

Попытки показать ответственность в первую очередь перед президентом — это попытки ослабить парламентаризм, это неуважение к закону, — говорится в заявлении «Голоса».

При этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что парламент готов проголосовать за отставку Гончарука, когда его заявление одобрит президент.

Отметим, что в пятницу, 17 января, в парламенте должен был состояться час вопросов к Кабмину, однако Гончарук явился на него с опозданием и выступил с минутным заявлением. Под крики «Ганьба» и аплодисменты премьер покинул сессионный зал Рады, не ответив на вопросы нардепов.

Добавим, что согласно ст. 15 закона «О Кабинете министров Украины», премьер-министр страны может подать заявление об отставке на рассмотрение парламента. Верховная Рада должна рассмотреть это заявление в течение десяти дней. Вместе с премьер-министром в отставку идут и все министры.

Ранее сегодня Гончарук передал заявление о своей отставке Зеленскому. То, что в Раду официально не поступало заявление премьера, заявил с трибуны спикер Дмитрий Разумков.