В Конгресс США внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины. Фото: Scott Applewhite/AP

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Ракурс

Резолюция о двухпартийной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки внесена на рассмотрение Конгресса. Новый законопроект подали законодатели из группы поддержки Украины в Палате представителей — конгрессмены от штатов Мэриленд, Огайо, Иллинойс и Пенсильвания.

По словам инициаторов резолюции, такие законопроекты важны, поскольку они подтверждают поддержку украинского народа Америкой. Также конгрессмены отметили, что эта резолюция демонстрирует, что Соединенные Штаты заинтересованы в укреплении демократии в Европе и борьбе с российской агрессией, пишет «Голос Америки».

Отмечается, что Украина продолжает укреплять демократические институты в то время, как в России президент Владимир Путин захватывает власть и разрушает демократию. Поэтому конгрессмены считают правильным поддержать Украину в ее стремлениях, ведь это, в частности, поспособствует интересам нацбезопасности США.

Отметим, Конгресс США состоит из двух палат: нижней Палаты представителей и верхней — Сената США. Федеральные законопроекты утверждаются большинством голосов — сначала в Палате представителей, а затем в Сенате. Далее законопроект должен подписать или отклонить президент США. На данный момент в Сенате США большинство — 53 депутата из 100 — составляют представители правящей Республиканской партии.

Республиканская и Демократическая партии США оказывают поддержку Украине, однако в последнее время наша страна стала камнем преткновения между этими конкурирующими партиями. Так, демократы сначала призвали расследовать задержку военной помощи Украине, а после призвали объявить импичмент главе государства Дональду Трампу из-за его давления на президента Владимира Зеленского.

Как писал «Ракурс», ранее Счетная палата США опубликовала отчет, в котором сказано, что заморозка финансовой помощи Украине была незаконной. Отмечается, что удержание средств происходило по политическим мотивам.