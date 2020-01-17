До Конгресу США внесли законопроект про двопартійну підтримку України. Фото: Scott Applewhite/AP

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Ракурс

Резолюція про двопартійну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки внесена на розгляд Конгресу. Новий законопроект подали законодавці з групи підтримки України у Палаті представників — конгресмени від штатів Меріленд, Огайо, Іллінойс та Пенсільванія.

За словами ініціаторів резолюції, такі законопроекти важливі, оскільки вони підтверджують підтримку українського народу Америкою. Також конгресмени зазначили, що ця резолюція демонструє, що Сполучені Штати зацікавлені у зміцненні демократії в Європі та боротьбі з російською агресією, пише «Голос Америки».

Зазначається, що Україна продовжує зміцнювати демократичні інститути у той час, як у Росії президент Володимир Путін захоплює владу та руйнує демократію. Тому конгресмени вважають за необхідне підтримати Україну в її прагненнях, адже це, зокрема, сприятиме інтересам нацбезпеки США.

Зазначимо, Конгрес США складається з двох палат: нижньої Палати представників і верхньої — Сенату США. Федеральні законопроекти затверджуються більшістю голосів — спочатку в Палаті представників, а потім у Сенаті. Далі законопроект має підписати або відхилити президент США. Нині в Сенаті США більшість — 53 депутати зі 100 — формують представники правлячої Республіканської партії.

Республіканська та Демократична партії США підтримують Україну, проте останнім часом наша країна стала каменем спотикання між цими конкуруючими політсилами. Так, демократи спочатку закликали розслідувати затримку військової допомоги Україні, а згодом — оголосити імпічмент главі держави Дональду Трампу через його тиск на президента Володимира Зеленського.

Як писав «Ракурс», раніше Рахункова палата США опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що замороження фінансової допомоги Україні було незаконним. Зазначається, що кошти блокувалися з політичних мотивів.