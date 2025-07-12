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Ракурс
Умєров - головний кандидат на посаду посла у США

Умєров — головний кандидат на посаду посла у США

12 лип 2025, 10:17
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Президент України Володимир Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США.

Як зазначило джерело «Суспільного» в Офісі президента, у разі призначення Умєрова послом у США, наступним міністром оборони ймовірно може стати один із чинних урядовців.

Минулого тижня Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Римі, що має намір змінити посла України у США — цю посаду зараз обіймає Оксана Маркарова.

Умеров має непогану репутацію у США, він вчився за програмою FLEX, має англійську непогану, але є нюанс: його візаві, міністр оборони США, Піт Гегсет, нещодавно одноосібно заблокував допомогу Україні — навіть без узгодження з Білим домом, — пише спеціалізований паблік про США «На Вашингтонщині».

Джерело: Ракурс


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