Умєров - головний кандидат на посаду посла у США

https://racurs.ua/ua/n207740-umierov-golovnyy-kandydat-na-posadu-posla-u-ssha.html

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Президент України Володимир Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США.

Як зазначило джерело «Суспільного» в Офісі президента, у разі призначення Умєрова послом у США, наступним міністром оборони ймовірно може стати один із чинних урядовців.

Минулого тижня Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Римі, що має намір змінити посла України у США — цю посаду зараз обіймає Оксана Маркарова.