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Ракурс
Умеров – главный кандидат на должность посла в США

Умеров — главный кандидат на должность посла в США

12 июл 2025, 10:17
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Президент України Володимир Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США.

Як зазначило джерело «Суспільного» в Офісі президента, у разі призначення Умєрова послом у США, наступним міністром оборони ймовірно може стати один із чинних урядовців.

Минулого тижня Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Римі, що має намір змінити посла України у США — цю посаду зараз обіймає Оксана Маркарова.

Умеров має непогану репутацію у США, він вчився за програмою FLEX, має англійську непогану, але є нюанс: його візаві, міністр оборони США, Піт Гегсет, нещодавно одноосібно заблокував допомогу Україні — навіть без узгодження з Білим домом, — пише спеціалізований паблік про США «На Вашингтонщині».

Источник: Ракурс


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