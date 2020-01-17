Алексей Гончарук. Фото: Deutsche Welle

https://racurs.ua/n132212-uvolnenie-goncharuka-arahamiya-utverjdaet-chto-prezident-pomiluet-premer-ministra-foto.html

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Увольнение премьер-министра Алексея Гончарука стало одной из основных тем разговоров депутатов. Мнения слуг народа относительно того, уволит или помилует Гончарука президент, разделились.

Журналистам удалось заполучить фотоснимки переписки некоторых нардепов по телефону, сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп от «Слуги народа» Анатолий Драбовский обсуждает в переписке заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. На снимке можно увидеть сообщение следующего содержания: «Арахамия нас заверил, что президент его помилует».

Нардеп из фракции «Слуга Народа» Максим Перебийнис переписывался с мамой.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова из «Слуги народа» переписывалась с Гончаруком. Третьякова написала премьер-министру: «Мы ЗА тебя», на что Гончарук ответил: «В тебе я не сомневаюсь. Вопрос кто МЫ». Третьякова ответила коротко: «70−80». Надо полагать, что речь идет о количестве депутатов.

Затем она решила посмотреть сообщения в группе «SLUGA SPEAKERS NEW».