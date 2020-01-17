Авиакатастрофа МАУ в Иране. Фото: BCCL

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Авиакатастрофа в Иране расследуется совместной экспертной группой, в которую входят представители Ирана, Канады и Украины. Именно экспертная группа первой получит доступ к «черным ящикам» сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ), после чего бортовые самописцы передадут в Киев.

Доступ к «черным ящикам» предоставят на месте трагедии, в Тегеране. Такие действия соответствуют международным нормам, заявил сегодня глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Соответствующий план действий предложил глава иранского МИД, ссылаясь на Чикагскую конвенцию. По словам Пристайко, Украина все равно настаивает на том, чтобы иранская сторона сразу отдала бортовые самописцы Киеву, ведь это обеспечит объективность и независимость расследования.

Также глава украинского МИД добавил, что расследование катастрофы МАУ может длиться годами по аналогии с МН-17 (малайзийский пассажирский «Боинг», который был сбит российскими боевиками над Донбассом в 2014 году).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что тела погибших в авиакатастрофе украинцев могут доставить на родину примерно 19 января.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января. Под Тегераном иранской ракетой был сбит украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ. В результате сбивания самолета погибли все 176 человек, находившихся на борту. Среди них — 11 украинцев.