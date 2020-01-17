Авіакатастрофа МАУ в Ірані. Фото: BCCL

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Авіакатастрофа в Ірані розслідується спільною експертною групою, до якої входять представники Ірану, Канади та України. Саме експертна група першою отримає доступ до «чорних скриньок» зі збитого літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), після чого бортові самописці передадуть до Києва.

Доступ до «чорних скриньок» нададуть на місці трагедії, у Тегерані. Такі дії відповідають міжнародним нормам, заявив сьогодні глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду в парламенті.

Відповідний план дій запропонував глава іранського МЗС, посилаючись на Чиказьку конвенцію. За словами Пристайка, Україна все одно наполягає на тому, щоб іранська сторона одразу віддала бортові самописці Києву, адже це забезпечить об'єктивність і незалежність розслідування.

Також глава українського МЗС додав, що розслідування катастрофи МАУ може тривати роками по аналогії з МН-17 (малайзійський пасажирський «Боїнг», який був збитий російськими бойовиками над Донбасом у 2014 році).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що тіла загиблих в авіакатастрофі українців можуть доставити на батьківщину приблизно 19 січня.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня. Під Тегераном іранською ракетою був збитий український пасажирський літак авіакомпанії МАУ. В результаті збивання літака загинули всі 176 осіб, які знаходилися на борту. Серед них — 11 українців.