Прослушка Гончарука: СБУ начала расследование

Совещание представителей Кабмина и Национального банка Украины. Фото: НБУ

https://racurs.ua/n132221-proslushka-goncharuka-sbu-nachala-rassledovanie.html

Ракурс

Прослушка совещания представителей Кабмина и Национального банка Украины, которое состоялось 16 декабря 2019 года, будет расследоваться Службой безопасности Украины (СБУ).

Об открытии уголовного производства по данному факту сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рабошапка, пишут «Українські новини».

Как известно, вечером 15 января в Интернете появилась аудиозапись совещания Гончарука якобы с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, которые обсуждали, как понятнее объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому сложившуюся в экономике страны ситуацию.

В ходе разговора Гончарук довольно резко выразился относительно уровня экономической подкованности Зеленского, а также заявил, что он сам является «полным профаном в экономике».

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский поручил за две недели разыскать того, кто сделал данные записи, а также приказал обеспечить защиту информации, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.