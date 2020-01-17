Кассетный скандал будут расследовать правоохранители. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n132215-kassetnyy-skandal-goncharuka-zelenskiy-trebuet-nazvat-prichastnyh-k-slivu-za-dve-nedeli.html

Ракурс

Кассетный скандал с участием премьер-министра Алексея Гончарука будут расследовать правоохранители. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поручил за две недели установить причастных к записи и сливу в сеть скандальных разговоров главы правительства с представителями Кабмина и Нацбанка Украины.

Об этом было объявлено в пятницу, 17 января, во время встречи Зеленского с руководителями Службы безопасности, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, Антикоррупционного бюро, Госбюро расследований и Управления госохраны, пишет пресс-служба главы государства.

Зеленский поручил за две недели найти того, кто осуществил запись и «разобраться с этим». Президент также требует в рамках уголовного производства четко установить круг лиц, которые присутствовали во время записей скандальных разговоров.

Кроме того, ссылаясь на слова Гончарука, Зеленский отметил, что встреча, фрагмент записи которой был обнародован первым, продолжалась пять часов. А всего встреч в таком формате было несколько.

Зеленский поручил также технически обеспечить защиту информации, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним, сегодня утром Гончарук передал Зеленскому свое заявление об отставке, хотя, по закону, должен подавать его в Верховную Раду. После этого в парламенте был отменен час вопросов к правительству, а Гончарук появился лишь на несколько минут, чтобы заявить, что уйдет в отставку только после разрешения Зеленского, чем вызвал возмущение части нардепов.

На днях в сети появились аудиозаписи, на которых якобы действующий глава украинского правительства говорит, что президент Зеленский совершенно не понимает экономических процессов в стране, а также придумывает странные объяснения по курсу валют и огромной дыре в бюджете. Гончарук впоследствии прокомментировал появление этих записей, заявив о наличии врагов команды президента и правительства.