Александр Шумков, фото: «Укринформ»

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Украинский политзаключенного Александра Шумкова, которого в России считают личным охранником лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша, снова посадили в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии, где он находится.

Об этом Шумков рассказал в датированном 13 января письме, адресованном латвийской активистке Татьяне Лазде, сообщает агентство «Укринформ».

Шумков отметил, что в ШИЗО его отправили 10 января на 11 суток за очередной отказ от работы. До этого он две недели пробыл в общем отряде, где вместе с другими заключенными встретил Новый год, в отличие от новогодних праздников 2018 и 2019 годов, которые провел в одиночной камере.

По словам Шумкова, другие арестанты встретили его с уважением.

За тюремными принципами арестанты, которые долгое время сидят «под крышей» и не выполняют режимные требования администрации, заслуживают уважение и почет, — отметил Шумков.

Срок его заключения истекает менее чем через год, и он надеется, что следующий Новый год встретит уже дома.

Главное вернуться отсюда живым, — отметил политзаключенный.

Шумков после начала российской агрессии вступил в ряды ВСУ. Он исчез в конце августа 2017 года. 26 сентября того же года стало известно, что он находится на территории России в Брянском СИЗО.

4 декабря 2018 года его приговорили к четырем годам заключения. В стране-агрессоре его обвиняют в деятельности «Правого сектора», которая была «направлена ​​против интересов России», а также в якобы запугивании «пророссийских жителей Херсонщины».

Напомним, бывший заместитель Яроша и экс-политзаключенный Николай Карпюк рассказал, как его в сентябре выманили в Россию.